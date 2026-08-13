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«Ахмат» отправил нападающего в аренду в марокканский клуб

«Ахмат» отправил нападающего в аренду в марокканский клуб
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Нападающий грозненского «Ахмата» Анас Эль-Махрауи продолжит карьеру в марокканском «МАС Фес» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата» в телеграм-канале.

«Нападающий нашей команды перешёл на правах годичной аренды в клуб «МАС» из города Фес, Марокко. Аренда 25-летнего марокканского форварда в команду из его страны рассчитана до конца июня 2027 года. Желаем Анасу удачи во время выступлений в чемпионате Марокко!» — написано в сообщении клуба.

Вторую половину прошлого сезона 25-летний Анас Эль-Махрауи провёл в «Оренбурге» на правах аренды. Всего в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги марокканец провёл шесть матчей. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.

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