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В сборной России отреагировали на последние успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ»

В сборной России отреагировали на последние успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ»
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Пресс-служба сборной России отреагировала на победу Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в финале Суперкубка УЕФА над «Астон Виллой» (2:1). Для Сафонова этот трофей стал девятым, выигранным в составе парижан. К «ПЖС» Матвей присоединился летом 2024 года из «Краснодара».

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Девять трофеев за два года! Мощная коллекция Матвея Сафонова в составе «ПСЖ». Гордимся», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

С «ПСЖ» Сафонов выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два чемпионата Франции, Межконтинентальный кубок, Кубок и Суперкубок Франции.

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