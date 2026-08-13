В сборной России отреагировали на последние успехи Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России отреагировала на победу Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в финале Суперкубка УЕФА над «Астон Виллой» (2:1). Для Сафонова этот трофей стал девятым, выигранным в составе парижан. К «ПЖС» Матвей присоединился летом 2024 года из «Краснодара».

«Девять трофеев за два года! Мощная коллекция Матвея Сафонова в составе «ПСЖ». Гордимся», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

С «ПСЖ» Сафонов выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два чемпионата Франции, Межконтинентальный кубок, Кубок и Суперкубок Франции.