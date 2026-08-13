15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что-то необычное». Игрок «Спартака» Мартинс — о трёхнедельной паузе на матчи сборных

«Что-то необычное». Игрок «Спартака» Мартинс — о трёхнедельной паузе на матчи сборных
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс высказался о паузе на матчи национальных команд, которая продлится три недели.

— Скоро будет пауза на сборные — целых три недели не будет клубного футбола. Что думаешь о нововведении?
— Новая система с паузой на три недели — что-то необычное. Но это новые правила, я поеду в сборную. Думаю, все адаптируются, — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее ФИФА объединила сентябрьский и октябрьский перерывы на игры сборных в 2026 году. С 21 сентября 2026 года по 6 октября клубы ведущих лиг мира, включая РПЛ, не должны проводить официальные матчи, так как на протяжении этого периода должны быть организованы встречи национальных команд.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Мартинс отреагировал на переход Даку в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android