«Что-то необычное». Игрок «Спартака» Мартинс — о трёхнедельной паузе на матчи сборных

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс высказался о паузе на матчи национальных команд, которая продлится три недели.

— Скоро будет пауза на сборные — целых три недели не будет клубного футбола. Что думаешь о нововведении?

— Новая система с паузой на три недели — что-то необычное. Но это новые правила, я поеду в сборную. Думаю, все адаптируются, — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее ФИФА объединила сентябрьский и октябрьский перерывы на игры сборных в 2026 году. С 21 сентября 2026 года по 6 октября клубы ведущих лиг мира, включая РПЛ, не должны проводить официальные матчи, так как на протяжении этого периода должны быть организованы встречи национальных команд.