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В Ла Лиге с сезона-2026/2027 появятся мячи со встроенными чипами, как на ЧМ-2026

В Ла Лиге с сезона-2026/2027 появятся мячи со встроенными чипами, как на ЧМ-2026
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В чемпионате Испании с нового сезона появятся мячи, оснащённые встроенными чипами. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Технология Connected Ball, интегрированная с VAR и полуавтоматическим определением офсайда, будет применяться во всех матчах высшего дивизиона Испании – таким образом, Ла Лига станет первым национальным турниром, внедрившим этот механизм. Её использование будет сопровождаться программой обучения арбитров под руководством Технического комитета судей (CTA). С сезона-2027/2028 нововведение планируется распространить и на Сегунду.

Отметим, что похожая технология применялась на минувшем чемпионате мира по футболу.

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