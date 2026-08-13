Суперкубок Испании 2027 года пройдёт в Стамбуле

Суперкубок Испании по футболу в 2027 году будет проведён в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В борьбе за титул примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Встречи пройдут на стадионе «Ататюрк Олимпьят», вместимость которого составляет около 75 тыс. зрителей. Турнир пройдёт со 2 по 7 февраля.

В прошлом сезоне обладателем Суперкубка Испании стала «Барселона». В полуфинале турнира каталонский клуб разгромил «Атлетик» Бильбао (5:0), а после одержал победу над «Реалом» (3:2). Отметим, что сине-гранатовые выиграли два последних розыгрыша Суперкубка.