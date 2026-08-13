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Бубнов рассказал, в каком случае ЦСКА может уволить Игдисамова

Бубнов рассказал, в каком случае ЦСКА может уволить Игдисамова
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов может лишиться своей должности до зимнего перерыва в Альфа-Банк РПЛ, если армейцы будут терять очки.

— С Игдисамовым будет следующее: если он к зимнему перерыву… Если он сейчас начнёт подряд гореть и терять [очки], плюс ещё и в Кубке, то всё. Его могут и до зимнего [перерыва] убрать. Если к зимнему он окажется где-то на седьмом-восьмом месте…

— А кто там может появиться? Слуцкий, Ролан Гусев? Галактионов? Кто?
— Сейчас очередь очень большая. Они, кстати, Бабаев говорил, что с Личкой разговаривали. А вот Личка почему не согласился? Вопрос, блин, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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