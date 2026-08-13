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«Не то время, чтобы смотреть на газон». Бакаев — о предстоящем матче «Локо» с «Оренбургом»

«Не то время, чтобы смотреть на газон». Бакаев — о предстоящем матче «Локо» с «Оренбургом»
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Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о предстоящем матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится 14 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Подготовка проходит хорошо. Знаем, что нужно исправлять ситуацию. У всех хороший настрой, боевой. Сделаем всё возможное, чтобы привезти три очка. Будет тяжело — мы это всё осознаём, из-за этого тяжело и работаем.

«Оренбург» — хорошая команда, много прессингует. Тем более играет у себя дома, там с ними всегда непросто. Будет сложно, но нам некуда отступать.

— Критично ли покрытие — искусственный газон?
— Вообще всё равно. Не то время, чтобы смотреть на газон, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».

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