«Не то время, чтобы смотреть на газон». Бакаев — о предстоящем матче «Локо» с «Оренбургом»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о предстоящем матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится 14 августа.

— Подготовка проходит хорошо. Знаем, что нужно исправлять ситуацию. У всех хороший настрой, боевой. Сделаем всё возможное, чтобы привезти три очка. Будет тяжело — мы это всё осознаём, из-за этого тяжело и работаем.

«Оренбург» — хорошая команда, много прессингует. Тем более играет у себя дома, там с ними всегда непросто. Будет сложно, но нам некуда отступать.

— Критично ли покрытие — искусственный газон?

— Вообще всё равно. Не то время, чтобы смотреть на газон, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».