Зелимхан Бакаев рассказал о настроении в «Локомотиве» на фоне неудачного старта в сезоне

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о настроении в команде на фоне неудачного старта в сезоне-2026/2027. «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после трёх туров.

— Какое настроение внутри команды с учётом не самого удачного старта?

— Понятно, что первые дни было тяжело. Сейчас у нас нет времени беспокоиться, прокручивать плохие мысли в голове. В любом случае надо пытаться быть на позитиве и с нормальным настроением подходить к игре.

Надо пробовать ещё, не останавливаться, верить. Голы и ассисты придут — и у меня, и у партнёров. Без разницы, кто забьёт или отдаст. Если будем выигрывать, вообще всё равно, — приводит слова Бакаева официальный сайт «Локомотива».