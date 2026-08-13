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Матвей Сафонов: спасибо фанатам, что предложили выпить пива во время матча за Суперкубок

Матвей Сафонов: спасибо фанатам, что предложили выпить пива во время матча за Суперкубок
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что его облили пивом во время матча за Суперкубок УЕФА с английской «Астон Виллой». «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 2:1. Сафонов провёл на поле весь матч.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Спасибо фанатам, что предложили выпить пива во время матча (смеющийся эмодзи). С момента, как меня облили, чувствовал хмельной запах до конца матча», — написал Сафонов в телеграм-канале.

В составе «Пари Сен-Жермен» отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. За «Астон Виллу» единственный гол забил Брайан Маджо. «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз подряд.

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