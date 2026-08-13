Стало известно, кто прокомментирует матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» Москва

Комментаторы Роман Нагучев и Михаил Крестинин будут работать на матче 4-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо» Москва. Об этом сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Встреча состоится в воскресенье, 16 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Зенит» находится на второй строчке, заработав шесть очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого девять очков.