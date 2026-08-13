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«Галатасарай» не продал Осимхена «Аль-Хилялю» за € 130 млн — Плеттенберг

«Галатасарай» не продал Осимхена «Аль-Хилялю» за € 130 млн — Плеттенберг
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«Галатасарай» отклонил предложение из Саудовской Аравии по нападающему Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По информации источника, «Аль-Хиляль» через посредника устно предложил турецкому клубу € 130 млн за форварда. Однако турецкий клуб не готов к переговорам по Осимхену на данном этапе.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и восемью результативными передачами. Виктор перешёл в «Галатасарай» на постоянной основе 31 июля 2025 года, подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила € 75 млн, что стало абсолютным рекордом для турецкой Суперлиги.

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