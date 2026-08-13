Охрана избила журналиста на «РЖД Арене» после матча «Локомотива» с «Акроном» — источник

Корреспондент «Матч ТВ» был избит охраной стадиона «РЖД Арена» по завершении матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Акроном» (0:0). Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, сотрудники службы безопасности стадиона в грубой форме предложили журналисту покинуть арену в 21:30, хотя по регламенту он мог находиться там до 22:00. Когда корреспондента начали оскорблять и пытаться вытолкнуть его за ограждение, он начал снимать происходящее на телефон. Охранники, по данным Карпова, в итоге заломали журналисту руки, избили и заставили разблокировать смартфон, чтобы удалить видеоролики.

Отмечается, что молодой человек согласился на требования представителей службы безопасности «РЖД Арены», опасаясь за своё здоровье. После случившегося репортёр зафиксировал в травмпункте следы насилия на теле. В понедельник, 10 августа, «Матч ТВ» отправил письмо в «Локомотив» с требованием предоставить записи с камер наблюдения и принять жёсткие меры по отношению к охранникам. Официального ответа от железнодорожников пока не последовало.