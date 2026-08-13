«Факел» сообщил о продлении контракта с Абдулой Багамаевым

Воронежский «Факел» продлил контракт с полузащитником Абдулой Багамаевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Факел» продлил контракт с Абдулой Багамаевым. Новое соглашение с полузащитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Будем развиваться вместе, Бага!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 21-летний Абдула Багамаев провёл три матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала одно очко за три матча.