Президент КАФ Мотсепе: если есть претензии к Инфантино — следуйте регламенту ФИФА

Президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Патрис Мотсепе заявил, что судьба президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должна решаться на выборах, которые пройдут в 2027 году.

«Нужно проявлять большую осторожность. В следующем году предстоят выборы. Разве нам не следует позволить этому процессу идти своим чередом? И дать возможность решить самим 211 членам организации.

Если у кого-то есть претензии к кому-либо — будь то Джанни или кто-то ещё — действуйте в рамках установленной процедуры, следуйте регламенту ФИФА. Всё очень просто. Если вы хотите сместить его с должности, инициируйте выборы и позвольте 211 национальным ассоциациям-членам принять решение. Сделайте это, и голосование покажет, есть ли у них к нему доверие», — приводит слова Мотсепе Sky News.

Напомним, в июле ФИФА сообщила о намерении привлечь $ 4,2 млрд, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.