Каладзе высказался о срыве назначения Пирло в сборную Италии из-за связи с Россией

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе прокомментировал ситуацию с неназначением Андреа Пирло на должность главного тренера сборной Италии из-за связи с российским букмекером.

— Вы следили за скандалом вокруг Андреа Пирло и сборной Италии? Расстроились, что Пирло так и не стал тренером сборной? Вы с ним играли долгие годы в «Милане» в своё время.

— Вообще [что-то] непонятное было. И объяснение я тоже не понял. При чём тут Пирло… Он подписал рекламный контракт с какой-то компанией… И при чём тут… Что из-за этого нельзя быть тренером сборной Италии. Вообще непонятно. Думаю, что когда политика вмешивается в спорт… Это нехорошо. И неправильно поступили с Пирло. Но там не только Пирло был, там были Мальдини, Леонардо, — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».