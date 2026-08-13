«Приятно начинать сезон вот так». Матвей Сафонов — о победе «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу парижан в матче за Суперкубок УЕФА с бирмингемской «Астон Виллой». Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «ПСЖ».

«Всем привет. Возвращаюсь к вам уже из Парижа. Сегодня с утра прилетели домой и сразу поехали на базу. Трофей трофеем, но уже нужно думать о следующем матче. Поэтому сегодня восстановление и работа для тех, кто не нагрузился вчера. Приятно начинать сезон вот так. Идеальное начало года! Вчера сыграли классный матч. Интересный по накалу, по моментам, по счёту. С одной стороны, мне как игроку хочется более уверенно побеждать, без нервных концовок. Но мы любим футбол за переживания, за эмоции. Так что, с другой стороны, я рад, что получился напряжённый и интересный матч до последних секунд. Поздравляю всех с победой. Уже 16-го числа нас ждёт следующий матч за трофей. Поедем в Ланс за Суперкубком Франции. Уже на выходных будет возможность забрать лично для меня 10-й трофей в карьере! И мы, как всегда, сделаем всё возможное, чтобы поднять и этот кубок!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.