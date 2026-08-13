Матч «Сельты» с «Осасуной» в 1-м туре Ла Лиги перенесён из-за проблем с полем

Матч «Сельты» с «Осасуной» в 1-м туре Ла Лиги перенесён из-за состояния газона на стадионе в Виго. Об этом сообщает пресс-служба «Сельты». Игра должна была пройти на стадионе «Абанка Балаидос» 16 августа. Причиной переноса стало поражение газона инфекцией, из-за которой поле стало непригодным. Встреча состоится 27 августа.

«На прошлой неделе Ла Лига провела проверку, в ходе которой была подтверждена работа, проведённая для искоренения поражающих газон болезней, было подтверждено, что поле соответствует стандартам качества и безопасности, требуемым для этого вида спорта. Погодные условия последних нескольких дней негативно сказались на состоянии игрового поля, что привело к решению перенести игру», — говорится в заявлении «Сельты».