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Каха Каладзе: жалко смотреть на сегодняшний «Милан»

Каха Каладзе: жалко смотреть на сегодняшний «Милан»
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Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе высказался о текущем состоянии «россонери». Прошлый сезон «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице и попал в Лигу Европы УЕФА.

«За последние годы, если мы посмотрим, как «Милан» играет… Просто очень жалко. Очень жалко, потому что это команда, которая имеет огромную историю. И смотреть Лигу чемпионов без «Милана» как-то необычно. Вот я вспоминал 2001 год, когда я перешёл, у нас были потрясающие годы. Команда сильная, выиграли всё, что можно было выиграть: Лига чемпионов, скудетто, Межконтинентальный кубок, Суперкубок Европы два раза. Команда — суперзвёзды. Просто жалко смотреть на сегодняшний «Милан», что они в таком состоянии. Ну, надеемся, у них всё получится. Буду только рад за них», — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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