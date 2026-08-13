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В «Локомотиве» прокомментировали инцидент с избитым журналистом

В «Локомотиве» прокомментировали инцидент с избитым журналистом
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Телеканал «Матч ТВ» и московский футбольный клуб «Локомотив» проводят служебную проверку информации о физическом воздействии на журналиста. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что на «РЖД Арене» по завершении матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» был избит охраной стадиона журналист «Матч ТВ».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Футбольный клуб «Локомотив» и телеканал «Матч ТВ» подтверждают, что 8 августа 2026 года после матча 3‑го тура РПЛ возле выхода из VIP‑лож стадиона произошел инцидент с участием журналиста редакции сайта «Матч ТВ» и работников, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на стадионе. Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего. Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением», — сказано в совместном сообщении клуба и телеканала.

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