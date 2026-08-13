В «Локомотиве» прокомментировали инцидент с избитым журналистом

Телеканал «Матч ТВ» и московский футбольный клуб «Локомотив» проводят служебную проверку информации о физическом воздействии на журналиста. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что на «РЖД Арене» по завершении матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» был избит охраной стадиона журналист «Матч ТВ».

«Футбольный клуб «Локомотив» и телеканал «Матч ТВ» подтверждают, что 8 августа 2026 года после матча 3‑го тура РПЛ возле выхода из VIP‑лож стадиона произошел инцидент с участием журналиста редакции сайта «Матч ТВ» и работников, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на стадионе. Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего. Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением», — сказано в совместном сообщении клуба и телеканала.