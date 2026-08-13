Книга рекордов Гинесса официально зарегистрировала сразу четыре рекорда Холанда

Норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду вручили четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса. Соответствующая информация появилась на страницах справочника в социальных сетях. Основное внимание в этих достижениях уделено результативности футболиста.

Фото: guinnessworldrecords.com

Таким образом, в Книге рекордов Гиннесса теперь официально зарегистрировано сразу четыре рекорда Холанда: лучший бомбардир в истории Лиги наций — 19 голов; самый быстрый футболист, забивший 100 голов в истории английской Премьер-лиги — за 111 матчей; рекордсмен АПЛ по количеству голов за один сезон — 36 голов в сезоне-2022/2023; пять голов в одном матче Лиги чемпионов.