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Книга рекордов Гинесса официально зарегистрировала сразу четыре рекорда Холанда

Книга рекордов Гинесса официально зарегистрировала сразу четыре рекорда Холанда
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Норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду вручили четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса. Соответствующая информация появилась на страницах справочника в социальных сетях. Основное внимание в этих достижениях уделено результативности футболиста.

Фото: guinnessworldrecords.com

Таким образом, в Книге рекордов Гиннесса теперь официально зарегистрировано сразу четыре рекорда Холанда: лучший бомбардир в истории Лиги наций — 19 голов; самый быстрый футболист, забивший 100 голов в истории английской Премьер-лиги — за 111 матчей; рекордсмен АПЛ по количеству голов за один сезон — 36 голов в сезоне-2022/2023; пять голов в одном матче Лиги чемпионов.

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