Дзагоев объяснил, что нужно сделать Матвею Сафонову, чтобы приблизиться к уровню Акинфеева

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что считает действующего вратаря армейцев Игоря Акинфеева более классным голкипером, чем Матвей Сафонов из «ПСЖ». Сафонов в составе парижан выиграл девять трофеев за два года, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

«Акинфеев — масштабная величина российского футбола, он навсегда вписал своё имя в историю футбола. Сафонову ещё далековато до уровня Игоря, думаю, Матвею ещё как минимум нужно отстоять столько же матчей «на ноль», как Игорь, чтобы приблизиться к нему», — приводит слова Дзагоева «РБ Спорт».

40-летний Акинфеев на протяжении всей своей карьеры выступает за ЦСКА.