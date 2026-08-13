Экс-тренер «Сочи» Точилин охарактеризовал возможного новичка «Спартака» Дёгтева

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин охарактеризовал возможного новичка «Спартака» и вратаря южан Александра Дёгтева.

«Для карьеры Александра переход в «Спартак» будет большим шагом. Понятно, что есть Максименко, но в будущем у него есть перспективы стать первым номером. Думаю, подписав Дёгтева, клуб отдаст его в аренду для получения практики. Этим трансфером «Спартак» хочет забронировать яркого молодого вратаря, который потом, наверное, встанет на место Максименко.

Дёгтев уже провёл достаточно хороших игр в Премьер-лиге, у него приличные антропометрические данные. Понятно, что есть и недочёты, над которыми надо работать. Рост ему позволяет достаточно неплохо играть на выходах, на линии ворот, есть и возможности, чтобы совершенствоваться в игре ногами. Все задатки для того, чтобы вырасти в хорошего вратаря, у него есть. Дальше будет зависеть от тех, кто будет с ним работать, насколько сам Александр будет мотивирован прогрессировать», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.