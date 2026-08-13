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Переход Судзуки в «Ювентус» завершён, соглашение с «ПСЖ» достигнуто — Tuttosport

Переход Судзуки в «Ювентус» завершён, соглашение с «ПСЖ» достигнуто — Tuttosport
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Переход вратаря итальянской «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки в «Ювентус» завершён. Как сообщает издание Tuttosport, соглашение с «ПСЖ» достигнуто. Игрок перейдёт в парижский клуб, после чего будет отдан в аренду туринцам.

По данным источника, выжидательная позиция последних нескольких часов была связана с потенциальной проблемой на вратарской позиции в случае травмы одного из голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова или Люка Шевалье в Суперкубке УЕФА с «Астон Виллой» (2:1). Тогда парижанам пришлось бы заморозить трансфер, чтобы оставить Судзуки в качестве резервного голкипера.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Сообщается, что через несколько часов «ПСЖ» объявит о покупке Судзуки за € 36 млн, включая бонусы. В выходные игрок отправится в Турин, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ювентусом» до конца сезона. Опции выкупа у туринцев не будет.

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