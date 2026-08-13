Лепёхин: «Зенит» из года в год допускает осечки с командами-аутсайдерами

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении сине-бело-голубых от новичка Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Поражение от «Родины» было неожиданным. «Зенит» нас уже приучил, что из года в год допускает осечки с командами, которые находятся внизу таблицы. Нельзя сказать на 100%, что это удивительно. Это уже становится системой. Но первые три тура подтверждают моё видение, что «Зенит» будет бороться за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с шестью набранными очками. У располагающегося на первой строчке «Краснодара» девять очков.