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Лепёхин: «Зенит» из года в год допускает осечки с командами-аутсайдерами

Лепёхин: «Зенит» из года в год допускает осечки с командами-аутсайдерами
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о поражении сине-бело-голубых от новичка Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Поражение от «Родины» было неожиданным. «Зенит» нас уже приучил, что из года в год допускает осечки с командами, которые находятся внизу таблицы. Нельзя сказать на 100%, что это удивительно. Это уже становится системой. Но первые три тура подтверждают моё видение, что «Зенит» будет бороться за чемпионство», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После трёх туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с шестью набранными очками. У располагающегося на первой строчке «Краснодара» девять очков.

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