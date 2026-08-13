«Барселона» видит альтернативу Альваресу в форварде «Брюгге» ценой € 40 млн — Sport.es

«Барселона» рассматривает нападающего «Брюгге» Николо Трезольди в качестве варианта на случай неудачи с трансфером форварда Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые собирают сведения о 21-летнем футболисте, интерес к которому проявляют «Рома» и клубы из Англии. В «Брюгге» оценивают Трезольди в € 40 млн, однако они не получили подобного предложения на текущий момент.

В минувшем сезоне Трезольди принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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