Фанаты Роналду раскритиковали ESPN, который «состарил» его руку с обручальным кольцом

Поклонники нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвергли критике аккаунт ESPN, который в соцсетях опубликовал обработанную фотографию, на которой изображены руки футболиста и его жены, модели Джорджины Родригес с обручальными кольцами. Фанаты отмечают, что ESPN сделал руки Роналду и Джорджины более старыми.

Слева/справа: в обработке ESPN/оригинал фото Фото: Личный архив Криштиану Роналду

«Что происходит с этим постом? Это ненастоящее фото Роналду. Почему столько ненависти? Роналду, тебе нужно подать в суд на этот аккаунт», — написал один из пользователей.

«Почему оригинальное фото отличается от вашей? Посмотрите, как ужасно вы изобразили его руку», — оставил комментарий пользователь Kara.

«Неужели ESPN делает это, чтобы привлечь внимание, или как, чёрт возьми, это вообще разрешено?» — написал поклонник Роналду.

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