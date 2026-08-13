Фанаты Роналду раскритиковали ESPN, который «состарил» его руку с обручальным кольцом
Поклонники нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвергли критике аккаунт ESPN, который в соцсетях опубликовал обработанную фотографию, на которой изображены руки футболиста и его жены, модели Джорджины Родригес с обручальными кольцами. Фанаты отмечают, что ESPN сделал руки Роналду и Джорджины более старыми.
Слева/справа: в обработке ESPN/оригинал фото
Фото: Личный архив Криштиану Роналду
- «Что происходит с этим постом? Это ненастоящее фото Роналду. Почему столько ненависти? Роналду, тебе нужно подать в суд на этот аккаунт», — написал один из пользователей.
- «Почему оригинальное фото отличается от вашей? Посмотрите, как ужасно вы изобразили его руку», — оставил комментарий пользователь Kara.
- «Неужели ESPN делает это, чтобы привлечь внимание, или как, чёрт возьми, это вообще разрешено?» — написал поклонник Роналду.
Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто:
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