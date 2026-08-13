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Карабах — Динамо Киев: стартовые составы команд на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, 13 августа 2026

«Карабах» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на матч Лиги конференций
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Сегодня, 13 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
1-й тайм
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Муаддиб – 12'    

Стартовые составы команд:

«Карабах»: Зломислич, Силва, Варконьи, Гусейнов, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Боржес, Муаддиб, Зубир, Кащук.

«Динамо» Киев: Суркис, Сыч, Беловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Рубчинский, Лонвейк, Герреро, Редушко, Пономаренко.

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за попадание в общий этап третьего по значимости еврокубка.

Календарь матчей Лиги конференций сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2026/2027
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