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Холанд одним предложением отреагировал на возвращение к тренировкам с «Манчестер Сити»

Холанд одним предложением отреагировал на возвращение к тренировкам с «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд на своей странице в социальной сети X сделал публикацию, посвящённую возвращению к тренировкам с «горожанами». Ранее норвежский форвард находился в отпуске после чемпионата мира 2026 года.

«Как здорово… вернуться!» — написал Холанд.

На чемпионате мира 2026 года сборная Норвегии с Холандом дошла до 1/4 финала.

В минувшем сезоне Холанд за «Манчестер Сити» принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.

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