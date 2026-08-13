РПЛ выступила с заявлением по ситуации с избитым журналистом на стадионе «Локомотива»

Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги выступила с официальным заявлением в связи с инцидентом на стадионе «РЖД Арена» по завершении матча 3-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (0:0). Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что после игры охраной стадиона был избит журналист «Матч ТВ».

«Российская Премьер-Лига с обеспокоенностью восприняла информацию об инциденте с журналистом редакции сайта «Матч ТВ», произошедшем 8 августа 2026 года у «РЖД-Арены».

Инцидент произошёл после завершения матча и в отсутствие на территории арены официальных представителей клубов и Лиги, но мы не можем оставить его без внимания. Соответствующие службы РПЛ участвуют в разбирательстве инцидента.

Российская Премьер-Лига напоминает: футбол всегда должен быть открытым пространством для болельщиков и представителей СМИ, которые делают футбол ярче и интереснее. Обеспечение безопасности, как и поведение на стадионах и прилегающих к ним территориях, должны соответствовать законодательству Российской Федерации и этическим стандартам поведения в общественных местах. Все конфликтные ситуации должны разрешаться конструктивными способами и без насилия», — заявили в пресс-службе РПЛ.