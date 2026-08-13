«Вот почему он великий». Каземиро — о скором возвращении Месси после кончины отца

Полузащитник «Интер Майами» Каземиро высказался об участии одноклубника Лионеля Месси в матче MLS + MX с мексиканским «Леоном» (2:3), несмотря на недавнюю кончину отца.

«Вот почему он великий, один из лучших в истории, если не лучший. Он продолжает доказывать это. Это [его участие сегодня] для меня нечто особенное. Снимаю перед ним шляпу и говорю спасибо. Больших сил ему и его семье. Невероятно, что он был сегодня с нами», — приводит слова Каземиро журналист Хосе Армандо на странице в социальной сети X.

Информация о кончине Хорхе Месси появилась 7 августа. Лионель Месси сыграл в матче с «Леоном», который прошёл 13 августа.

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Огромная футболка Месси в небе над его родным городом: