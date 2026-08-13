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Лепёхин: «Спартак» и без Даку был крепкой командой, которая боролась за высокие места

Лепёхин: «Спартак» и без Даку был крепкой командой, которая боролась за высокие места
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал трансфер нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак», а также назвал главных претендентов на чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Безусловно, Даку — один из лучших нападающих нашего чемпионата, пока он играл в «Рубине». Посмотрим, как он сможет проявить себя в новом клубе. Но «Спартак» и без Даку был крепкой командой, которой было по силам бороться за высокие места. Так и будет в этом сезоне. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» будут конкурировать за высокие места. Никаких изменений не произошло», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином», которая составляла € 11 млн.

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