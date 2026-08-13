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Видео: все игроки, тренеры и работники «Тоттенхэма» торжественно встретили Педро Порро

Видео: все игроки, тренеры и работники «Тоттенхэма» торжественно встретили Педро Порро
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Все игроки, тренеры и работники «Тоттенхэма» организовали торжественный коридор для защитника Педро Порро, выигравшего чемпионат мира 2026 года в составе сборной Испании.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» в VK.

На мировом первенстве Порро принял участие в шести матчах, в которых отметился двумя голами.

Испанец играет за «Тоттенхэм» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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