Видео: все игроки, тренеры и работники «Тоттенхэма» торжественно встретили Педро Порро

Все игроки, тренеры и работники «Тоттенхэма» организовали торжественный коридор для защитника Педро Порро, выигравшего чемпионат мира 2026 года в составе сборной Испании.

Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» в VK.

На мировом первенстве Порро принял участие в шести матчах, в которых отметился двумя голами.

Испанец играет за «Тоттенхэм» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 26 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни: