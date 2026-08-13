Сафонов отреагировал на пост фан-аккаунта «ПСЖ» про себя, где поётся про деревенское лицо

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал публикацию фанатского аккаунта парижского клуба в соцсети, где указано количество его трофеев в команде, а также представлены фото с этими наградами. При этом пост сопровождается песней, где есть строчка: «Имя модное, но ***** деревенское».

«Ну деревенское, и что?» — написал Сафонов.

Российский вратарь перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. За этот период Сафонов выиграл девять трофеев. Голкипер принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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