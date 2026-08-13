Хави Симонс поприветствовал Хави в сборной Нидерландов, выложив общее фото времён «Барсы»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс поприветствовал экс-футболиста Хави Эрнандеса на посту главного тренера сборной Нидерландов, опубликовав совместное фото времён выступления испанца в составе «Барселоны». Симонс тогда числился в академии сине-гранатовых. О назначении Хави в сборную Нидерландов было официально объявлено в среду, 12 августа.

«Имя, которое вдохновило меня. Добро пожаловать в Нидерланды, тренер Хави Эрнандес», — написал Хави Симонс, прикрепив к публикации фотографию.

Фото: Хави Симонс в соцсети X

Контракт Хави со сборной Нидерландов рассчитан до лета 2030 года. Хави Симонс провёл за национальную команду 34 матча. В активе 23-летнего полузащитника шесть голов и пять результативных передач.