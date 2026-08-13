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«Спартак-Нальчик» за восемь минут отыграл три гола в матче с «Аланией» в Кубке России

«Спартак-Нальчик» за восемь минут отыграл три гола в матче с «Аланией» в Кубке России
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В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются «Спартак-Нальчик» и «Алания». Игра проходит на стадионе «Спартак» в Нальчике. В качестве главного арбитра выступает Максим Богданавичус. На момент выхода новости счёт 3:3.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
13 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
3 : 3
4 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Рамонов – 7'     0:2 Абдулхамидов – 34'     0:3 Абдулхамидов – 36'     1:3 Кадыкоев – 87'     2:3 Селяев – 90+3'     3:3 Гирзишев – 90+5'    

В начале встречи счёт открыл нападающий владикавказской команды Заурбек Рамонов. На 34-й минуте нападающий Махач Абдулхамидов укрепил преимущество гостей. Через две минуты Абдулхамидов довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте защитник Хаким Кадыкоев сократил отставание хозяев. На 90+3-й минуте полузащитник Амирхан Селяев забил второй мяч «Спартака-Нальчик». На 90+5-й минуте защитник хозяев Тамерлан Гирзишев восстановил равновесие.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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