«Спартак-Нальчик» за восемь минут отыграл три гола в матче с «Аланией» в Кубке России

В эти минуты идёт матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются «Спартак-Нальчик» и «Алания». Игра проходит на стадионе «Спартак» в Нальчике. В качестве главного арбитра выступает Максим Богданавичус. На момент выхода новости счёт 3:3.

В начале встречи счёт открыл нападающий владикавказской команды Заурбек Рамонов. На 34-й минуте нападающий Махач Абдулхамидов укрепил преимущество гостей. Через две минуты Абдулхамидов довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте защитник Хаким Кадыкоев сократил отставание хозяев. На 90+3-й минуте полузащитник Амирхан Селяев забил второй мяч «Спартака-Нальчик». На 90+5-й минуте защитник хозяев Тамерлан Гирзишев восстановил равновесие.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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