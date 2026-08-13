Лепёхин — о «Локомотиве»: честнее не влезать в долги и не просить потом помощи у Путина

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о финансовом положении «Локомотива». Ранее «Сатурн» и сотрудники «Томи» обращались к президенту РФ Владимиру Путину из-за проблем с долгами.

«В «Локомотиве» происходят неблагоприятные движения. Это была очень крепкая команда в прошлом сезоне, которая не смогла бороться за чемпионство в силу разных причин. Думал, в этом году они окрепли и станут сильнее. Но с такими трансферными ходами они не будут бороться за чемпионство, но окажутся вверху турнирной таблицы.

Клуб исходит из своих возможностей. Это более честно, чем влезать в долги и потом всем руководством просить у Путина помощи. Наверное, честнее так. Есть возможность потратить определённое количество денег, значит, так. Нам и болельщикам «Локомотива» надо принять это и ждать лучших времён», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.