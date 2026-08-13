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«Риск присутствует». Лепёхин оценил возможный трансфер Карпукаса в «Зенит»

«Риск присутствует». Лепёхин оценил возможный трансфер Карпукаса в «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на новость об интересе санкт-петербургской команды к полузащитнику «Локомотива» Артёму Карпукасу.

«Мне не первый год нравится, как Карпукас играет в «Локомотиве». Молодой, россиянин — одни плюсы у него. Насколько удачно он сможет влиться в «Зенит»? Трудно судить. Элемент риска присутствует. В случае с Карпукасом — то же самое. Только время покажет, сможет он себя здесь проявить или нет. А то, что он сильный футболист, это факт», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне Карпукас провёл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца июля 2027 года.

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