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Альберт Риера подписал контракт с «Црвеной Звездой» после ухода Деяна Станковича — Романо

Альберт Риера подписал контракт с «Црвеной Звездой» после ухода Деяна Станковича — Романо
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Бывший футболист английского «Ливерпуля» Альберт Риера близок к назначению на пост главного тренера сербской «Црвены Звезды». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, испанец только что подписал контракт с новым клубом.

По данным источника, соглашение было достигнуто при посредничестве агента Энди Бары. В «Црвене Звезде» Риера сменит экс-главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

В ноябре 2025 года СМИ сообщали об интересе к Риере со стороны московского «Спартака», который искал нового тренера после расставания с Деяном Станковичем. Последним местом работы 44-летнего Риеры был «Айнтрахт» из Франкфурта. Он возглавлял команду с февраля по май 2026 года.

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