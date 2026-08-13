«Карабах» — «Динамо» Киев: Алексей Кащук забил второй гол азербайджанцев на 69-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды играют на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом (Англия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 69-й минуте украинский нападающий Алексей Кащук забил второй мяч «Карабаха». Ранее, на 12-й минуте, атакующий полузащитник Джали Муаддиб открыл счёт.

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за попадание в общий этап третьего по значимости еврокубка.