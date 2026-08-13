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«Карабах» — «Динамо» Киев: Алексей Кащук забил второй гол азербайджанцев на 69-й минуте

«Карабах» — «Динамо» Киев: Алексей Кащук забил второй гол азербайджанцев на 69-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды играют на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом (Англия). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Муаддиб – 12'     2:0 Кащук – 69'    

На 69-й минуте украинский нападающий Алексей Кащук забил второй мяч «Карабаха». Ранее, на 12-й минуте, атакующий полузащитник Джали Муаддиб открыл счёт.

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Победитель противостояния квалифицируется в плей-офф за попадание в общий этап третьего по значимости еврокубка.

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