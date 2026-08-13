«СКА-Хабаровск» объявил о подписании Аршака Коряна

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании 31-летнего нападающего Аршака Коряна из московской «Родины».

«Аршак дважды выигрывал Первую лигу — с «Химками» в сезоне-2023/2024 и с «Родиной» в предыдущем сезоне-2025/2026. Ещё дважды завоёвывал со своими командами путёвку в РПЛ. Также Корян выступал за московские «Локомотив» и «Торпедо», «Аланию» из Владикавказа, с которой становился бронзовым призёром Первой лиги в сезоне-2022/2023.

В общей сложности на уровне Первой лиги Аршак сыграл 169 матчей (забил 19 голов), в РПЛ в его активе 18 игр, четыре забитых мяча.

Есть в его карьере европейский период. В 2015-2017 годах Аршак играл в системе нидерландского «Витесса». Провёл за главную команду пять матчей в сезоне-2016/2017, в том числе две игры в национальном Кубке, который «Витесс» в итоге выиграл.

Вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Провёл пять матчей за национальную команду Армении. Добро пожаловать в Хабаровск, Аршак! Удачи в красно-синих цветах», — написано в сообщении клуба.