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Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации

Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
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Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура является единственным футболистом, который пропустит 4-й тур Альфа-Банк РПЛ из-за дисквалификации. Ангольский игрок получил двухматчевую дисквалификацию за удар локтем полузащитника «Спартака» Романа Зобнина во встрече 2-го тура соревнования.

В 4-м туре чемпионата России «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Эта игра состоится 15 августа.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика». Замыкают турнирную таблицу «Акрон» и «Факел», у которых по одному набранному очку.

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