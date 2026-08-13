Зарплата Влаховича в «Бешикташе» составит € 7,5 млн в год, контракт — до 2029 года

«Бешикташ» на официальном сайте проинформировал о подписании контракта с нападающим Душаном Влаховичем, рассчитанного до завершения сезона-2028/2029. Подчёркивается, что фиксированная зарплата 26-летнего форварда составит € 7,5 млн в год.

Нынешним летом Влахович покинул «Ювентус» в качестве свободного агента. Сербский нападающий выступал за туринский клуб с 2022 года. В сезоне-2025/2026 Влахович принял участие в 23 матчах во всех турнирах. В них он забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 35 млн.

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