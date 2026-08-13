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Видео: эмоции игроков «Спартака» из Нальчика после камбэка с 0:3 за семь минут в КР

Видео: эмоции игроков «Спартака» из Нальчика после камбэка с 0:3 за семь минут в КР
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«Спартак-Нальчик» победил «Аланию» со счётом 3:3 (4:2 пен.) в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. При этом красно-белые уступали в три мяча до 87-й минуты встречи, после чего отыгрались за семь минут.

Fonbet Кубок России . 2-й раунд
13 августа 2026, четверг. 17:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
3 : 3
4 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Рамонов – 7'     0:2 Абдулхамидов – 34'     0:3 Абдулхамидов – 36'     1:3 Кадыкоев – 87'     2:3 Селяев – 90+3'     3:3 Гирзишев – 90+5'    

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале нальчикского «Спартака».

Футболисты красно-белых отличились на 87-й, 90+3-й и 90+5-й минутах.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.

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