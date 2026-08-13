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Лепёхин: у ЦСКА есть проблемы внутри коллектива — это мешает создать конкурентную команду

Лепёхин: у ЦСКА есть проблемы внутри коллектива — это мешает создать конкурентную команду
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о проблемах московского ЦСКА на старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Всё время жду, что ЦСКА будет бороться за самые высокие места. Думаю, команда в любом случае будет вверху турнирной таблицы. Но насколько они готовы к вызову? Первые три тура РПЛ не убедили в этом. История такая же, как с «Локомотивом». Вроде команда крепкая, уже не первый год, а всё время есть какие-то проблемы. У «Локомотива» это проблемы с трансферами, у ЦСКА — внутри коллектива и с тренерами. Нефутбольные проблемы мешают игрокам и тренерам организовать конкурентоспособную команду», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В трёх стартовых турах ЦСКА набрал пять очков. Армейцы одолели «Балтику» (2:1), сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

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