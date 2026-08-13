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Андрей Мостовой лайкнул пост о своём возможном переходе в «Краснодар»

Андрей Мостовой лайкнул пост о своём возможном переходе в «Краснодар»
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой в соцсети лайкнул публикацию, сообщающую о потенциальном переходе 28-летнего футболиста в «Краснодар».

Фото: Скриншот из соцсети

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Мостовой может перейти в «Краснодар». Подчёркивалось, что «Зенит» не планирует продлевать контракт с нападающим, который заканчивается летом 2027 года.

Мостовой выступает в составе сине-бело-голубых с 2019 года. За этот период принял участие в 208 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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