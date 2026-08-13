Эдуард Сперцян — в стартовом составе «Аль-Ахли» на матч 1-го тура саудовской Про-Лиги

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, на данный момент выступающий за «Аль-Ахли», попал в стартовый состав саудовского клуба на матч 1-го тура Про-Лиги сезона-2026/2027 с «Аль-Диръия». Эта встреча станет дебютной для футболиста сборной Армении за новую команду. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Напомним, 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.