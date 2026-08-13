15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян — в стартовом составе «Аль-Ахли» на матч 1-го тура саудовской Про-Лиги

Эдуард Сперцян — в стартовом составе «Аль-Ахли» на матч 1-го тура саудовской Про-Лиги
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, на данный момент выступающий за «Аль-Ахли», попал в стартовый состав саудовского клуба на матч 1-го тура Про-Лиги сезона-2026/2027 с «Аль-Диръия». Эта встреча станет дебютной для футболиста сборной Армении за новую команду. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
1-й тайм
0 : 0
Аль-Ахли
Джидда

Напомним, 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

Материалы по теме
Мусаев определился с заменой Сперцяну? Это будет ни на что не похожий сезон «Краснодара»
Мусаев определился с заменой Сперцяну? Это будет ни на что не похожий сезон «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android