«Челси» интересен Субименди, «Арсенал» готов продать чемпиона мира за € 90 млн — TEAMtalk

«Арсенал» готов продать полузащитника Мартина Субименди после перехода в клуб Бруно Гимарайнса. Интерес к чемпиону мира 2026 года проявляет «Челси». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» оценивает 27-летнего футболиста в € 90 млн. Подчёркивается, что главный тренер «Челси» Хаби Алонсо давно восхищается игровыми качествами Субименди. «Синие» видят в испанце замену для полузащитника Энцо Фернандеса в случае его ухода.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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