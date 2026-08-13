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Карабах — Динамо Киев, результат матча 13 августа 2026, счет 2:0, 3-й квалификационный раунд Лиги конференций 2026/2027

«Карабах» победил «Динамо» Киев и вышел в плей-офф Лиги конференций
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Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Муаддиб – 12'     2:0 Кащук – 69'    

На 12-й минуте атакующий полузащитник Джали Муаддиб открыл счёт. На 69-й минуте украинский нападающий Алексей Кащук забил второй мяч «Карабаха».

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Таким образом, «Карабах» квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап третьего по значимости еврокубка.

Календарь матчей Лиги конференций сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги конференций сезона-2026/2027
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