«Карабах» победил «Динамо» Киев и вышел в плей-офф Лиги конференций

Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и украинское «Динамо» Киев. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 12-й минуте атакующий полузащитник Джали Муаддиб открыл счёт. На 69-й минуте украинский нападающий Алексей Кащук забил второй мяч «Карабаха».

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Таким образом, «Карабах» квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап третьего по значимости еврокубка.