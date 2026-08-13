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«Фиорентина» отдала в аренду нападающего Пикколи и подписала форварда из «Пармы»

«Фиорентина» отдала в аренду нападающего Пикколи и подписала форварда из «Пармы»
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«Фиорентина» объявила о подписании нападающего Матео Пельегрино. В минувшем сезоне 25-летний испанский футболист выступал за «Парму», проведя 37 матчей в Серии А и набрав 9+1 по системе «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

При этом команду из Флоренции покинул форвард Роберто Пикколи. Итальянец присоединился к «Болонье» на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа при выполнении определённых условий. В сезоне-2025/2026 Пикколи выходил на поле в 43 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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