Роналду перекрасил волосы в рыжий цвет

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фото, где видно, что он перекрасил волосы в рыжий цвет.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

15 августа «Аль-Наср» начнёт новый сезон саудовской Про-Лиги матчем с «Аль-Фатехом». По итогам минувшего сезона команда из Эр-Рияда выиграла лигу.

В сезоне-2025/2026 Роналду забил 36 голов в 42 матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме Фото Фанаты Роналду раскритиковали ESPN, который «состарил» его руку с обручальным кольцом

Роналду показал реакцию болельщиков на него у отеля в Торонто: